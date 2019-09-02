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Элитные гимназии и дорогие машины: звезды шоу-бизнеса отвели детей в школу (фото)
В первый день учебы звезды шоу-бизнеса отвели детей в школу и похвастались яркими фото с торжественных мероприятий. Украинская певица Ани Лорак, живущая и выступающая в России, отвела во второй класс дочь Софию. Девочка учится в элитной Павловской гимназии в Подмосковье. Похоже, отец Софии Мурат Налчаджиоглу в этом году праздничную линейку пропусти, на фото его замечено не было.
«С праздником, дорогие детки и родители! С днем знаний! Будем учиться! Будем становиться лучше!», — подписала фото Лорак.
Кум Ани Лорак Филипп Киркоров посвятила первому дню расширенный пост, показав, как его дети Алла-Виктория и Мартин собираются в школу. Они спускаются по лестнице их роскошного дома, садятся в дорогое авто. Дочь певца пошла уже во второй класс, а для Мартина школьный звонок прозвенел впервые.
Куда скромнее украинские звезды шоу-бизнеса. В первый класс отправил старшего сына лидер группы «АНТИТЕЛА», музыкант Тарас Тополя. Они с певицей Alyоsha отправились в школу дружной семьей.
Первоклассником стал и сын известной телеведущей и психолога Натальи Холоденко. Ларион будет учиться в частной школе Ukrainian Global School, в которой дети изучают математику по сингапурской методике. Поздравить мальчика пришел и его отец, бывший муж Холоденко.
«Многие дети плакали, но я рада, что мой пошел в школу без слез. Он рад началу школьной жизни. Для меня очень важно, чтобы ему нравилось учиться, чтобы сам процесс обучения приносил удовольствие. И хотя многие семьи сейчас переходят на домашнее образование, я все-таки за школу», — сказала Наталья.
Дочь известной актрисы и ведущей канала «Украина» Лилии Ребрик Диана пошла уже во второй класс столичной школы. Девочка очень похожа на звездную маму.
Коллега Лилии по утреннему шоу Анатолий Анатолич также отвел в школу дочь-первоклашку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что певица Камалия, дочери которой учатся в элитной частной школе, потратила на школьные принадлежности круглую сумму.
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