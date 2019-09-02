Экс-помощник Реброва и Хацкевича возглавил «Олимпик»

Спорт

Аутсайдер украинской премьер-лиги донецкий «Олимпик», набравший в шести поединках чемпионата страны всего одно очко (в матче с киевским «Динамо»!), официально объявил о назначении новым главным тренером команды 47-летнего испанца Висенте Гомеса (на фото с президентом клуба Владиславом Гельзиным), с которым подписан контракт на три года.

Специалист начинал свою тренерскую деятельность в юношеской команде испанского «Атлетика» (U-12). Так же в клубе из Бильбао он работал с молодежным составом и был ассистентом главного тренера основной команды Мане Пардо. В Украине Висенте Гомес известен по работе ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича в тренерском штабе киевского «Динамо».

«Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить „Олимпик“ и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами», — сказал Висенте Гомес.

К слову, исполнявший обязанности наставника «Олимпика» Игорь Климовский продолжит работу в тренерском штабе команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Динамо» назначили Алексея Михайличенко.

Фото ФК «Олимпик»

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