Беременная Санта Димопулос разделась перед родами (фото)

Шоу-бизнес

Беременная певица и фитнес-модель Санта Димопулос, которая готовится к появлению второго ребенка в Монако, шокировала откровенной фотосессией. Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности, что не мешает ей показывать обнаженное тело. На новых снимках она в купальниках и соблазнительном белье демонстрирует внушительный живот и голую грудь.

В постах под фото Санта размышляет о предстоящих родах и делится своим опытом ожидания ребенка.

«Арбузик. Скоро…» — написала под одним из фото Димопулос.

Напомним, это будет второй ребенок для Санты. Она воспитывает старшего сына от первого мужа Андрея Джеджулы. В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. Ранее Санта рассказывала о жутких родах в Киеве.

«ФАКТЫ» писали о том, что беременная во второй раз спортсменка Лилия Подкопаева показала округлившийся животик.

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