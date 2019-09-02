Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля

Происшествия

В понедельник, 2 сентября, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователями регионального главка Нацполиции сообщили о подозрении второму владельцу отеля «Токио Стар» в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

«В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание», — сообщили в прокуратуре области.

Напомним, 18 августа прокуратура уже сообщила о подозрении по той же статье задержанному совладельцу помещения, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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