Политика

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с главой Международной миссии Всемирного Конгресса Украинцев по наблюдению за выборами в 2019 году в Украине Евгением Чолием.

Он отметил, что попытки снятия санкций с России и возвращение ее к ведущим международным объединениям недопустимы и возможны только при условии восстановления территориальной целостности Украины.

«Сейчас вопрос стоит не менее остро, все еще нужно противостоять дезинформации, кампании фейковых новостей, держать очень высоко украинский вопрос на повестке дня мира, „Большой семерки“, НАТО и в условиях, когда совершенно неожиданно для меня встал вопрос возвращения России в „Большую восьмерку“ и смягчения или вообще снятия санкций на продолжение того процесса, который состоялся в ПАСЕ, где Россию вернули без выполнения каких-либо условий. Переговоры, которые происходят, должны точно обеспечить восстановление суверенитета, а не капитуляцию, не растерзание, поскольку Украина — это унитарное государство. Мы не можем торговать ни в вопросах национальной безопасности, ни в вопросах языка, ни в вопросах национальной гордости, ни в вопросах снижения обороноспособности, ни в вопросах нападения на нашу церковь», — отметил Порошенко.

Он выразил обеспокоенность первыми шагами, которые реализует новая власть, ведь они противоречат движению Украины к европейским стандартам и ценностям.

«Первые законодательные инициативы вызывают беспокойство и в части нарушения защиты конституционных прав и свобод граждан, и в части ухода от тех демократических наработок, которые были сделаны за пять лет, и в одностороннем подчинении силовых и антикоррупционных органов, разрушения независимости прокуратуры, позиции по отмене судебной реформы. Безусловно, что в данном случае мы должны точно защитить и продолжить движение к европейской модели, а не возвращаться к византийской кремлевской модели авторитарной власти», — сказал лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко отметил, что во время каждого его зарубежного визита в программе обязательно была встреча с украинской диаспорой и был установлен уникальный формат диалога, который обеспечивал эффективную координацию мероприятий по проведению реформ и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости государства.

«Главное, чтобы мы сохранили позицию, что Украина есть, и она не превратилась в позицию Украины была», — добавил Порошенко.

В свою очередь президент Всемирного Конгресса Украинцев Евгений Чолий отметил, что демократичность передачи власти во время президентских и парламентских выборов продемонстрировала цивилизационную разницу между Украиной и Россией.

«Когда все международные миссии заявили, что и президентские, и парламентские выборы в Украине были исторически лучшими и демократическими и Вы, господин президент, к этому приложили много усилий. Фактически передача власти была основным моментом, на который обратили внимание международные круги и показала, что Украина действительно здесь отмежевывается от России. Эти выборы показали, что Украина является европейским, демократическим, цивилизованным государством, чего нельзя сказать ни в коем случае об РФ», — отметил Чолий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее парламентская фракция партии «Европейская солидарность», объявившая о переходе в оппозицию, поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности.

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