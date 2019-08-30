"Европейская солидарность" Порошенко поддержала отмену депутатской неприкосновенности (видео)

Украина

Парламентская фракция «Еврпейская солидарность», объявившая о переходе в оппозицию, поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности.

Выступая в сессионном зале перед голосованием по этому вопросу, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что фракция проголосует за проект закона. «Ни мне ни «ЕС нечего бояться. Мы действовали по закону и наша цель в парламенте — движение страны в Евросоюз и НАТО. Членство в этих организациях подразумевает равенство всех перед законом», — заявил Петр Порошенко. В то же время он призвал парламентариев ответственно подойти к подготовке документа ко второму чтению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июня 2019 года Конституционный суд признал проект закона, касающийся отмены неприкосновенности народных депутатов, соответствующим Основному закону.

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