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Украина

"Европейская солидарность" ушла в оппозицию в Верховной Раде

15:46 29 августа 2019 379
Ирина Геращенко
Инф. «ФАКТОВ»

Фракция партии «Европейская солидарность» в ВР IX созыва перешла в оппозицию. Соответствующее заявление с трибуны Рады сделала новоизбранный народный депутат Ирина Геращенко.

«Политсила „Европейская солидарность“ переходит в оппозицию к правящей партии, но не к Украине. Мы всегда будем занимать жесткую позицию по защите территориальной целостности Украины, в том числе и в стенах парламента», — заявила Геращенко.

По ее словам, «Европейская солидарность» претендует на должность вице-спикера Рады, однако по всем остальным кадровым решениям будет голосовать «против».

Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию первого заседания ВР IX созыва.

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