Украина

Захарченко убили, но Пушилин еще живой: в сети рассказали смешной анекдот об успехах "ДНР"

На оккупированных территориях Донбасса, как и на остальной части Украины, отметили День знаний. Хотя в течение последних пяти лет население в ОРДЛО скорее выживает, чем живет, местные и российские пропагандисты не устают рассказывать об успехах псевдореспублики. Местные жители рассказали «ФАКТАМ» анекдот, который стал популярным в последнее время.

Урок мира в пятом классе в школе на оккупированной части Донецкой области.

Учитель: — Дети, сколько лет исполнилось Донецку?

Дети (хором): — 150!

Учитель: — А нашей молодой республике?

Дети (хором): — Пять!

Учитель: — У нас есть достижения за эти пять лет?

Дети (хором): — Да!

Учитель: — А какие вы знаете достижения?

Дети (хором): — Захарченко убили!

Учитель (смущено): — Достижения — это должно быть что-то хорошее.

Дети (неуверенно): — Ну, Пушилин еще живой.

Что же до других «достижений» боевиков «ДНР», то напомним, что аккурат к 1 сентября бюджетники в ряде оккупированных городов остались без зарплаты. А недавно правда о буднях псевдореспублики разозлила одиозную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

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