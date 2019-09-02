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Захарченко убили, но Пушилин еще живой: в сети рассказали смешной анекдот об успехах "ДНР"
На оккупированных территориях Донбасса, как и на остальной части Украины, отметили День знаний. Хотя в течение последних пяти лет население в ОРДЛО скорее выживает, чем живет, местные и российские пропагандисты не устают рассказывать об успехах псевдореспублики. Местные жители рассказали «ФАКТАМ» анекдот, который стал популярным в последнее время.
Урок мира в пятом классе в школе на оккупированной части Донецкой области.
Учитель: — Дети, сколько лет исполнилось Донецку?
Дети (хором): — 150!
Учитель: — А нашей молодой республике?
Дети (хором): — Пять!
Учитель: — У нас есть достижения за эти пять лет?
Дети (хором): — Да!
Учитель: — А какие вы знаете достижения?
Дети (хором): — Захарченко убили!
Учитель (смущено): — Достижения — это должно быть что-то хорошее.
Дети (неуверенно): — Ну, Пушилин еще живой.
Что же до других «достижений» боевиков «ДНР», то напомним, что аккурат к 1 сентября бюджетники в ряде оккупированных городов остались без зарплаты. А недавно правда о буднях псевдореспублики разозлила одиозную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?