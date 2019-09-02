25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Захарченко убили, но Пушилин еще живой: в сети рассказали смешной анекдот об успехах "ДНР"

22:05 2 сентября 2019 217
Александр Захарченко
Максим БУЧЕК, «ФАКТЫ»

На оккупированных территориях Донбасса, как и на остальной части Украины, отметили День знаний. Хотя в течение последних пяти лет население в ОРДЛО скорее выживает, чем живет, местные и российские пропагандисты не устают рассказывать об успехах псевдореспублики. Местные жители рассказали «ФАКТАМ» анекдот, который стал популярным в последнее время.

Урок мира в пятом классе в школе на оккупированной части Донецкой области.

Учитель: — Дети, сколько лет исполнилось Донецку?

Дети (хором): — 150!

Учитель: — А нашей молодой республике?

Дети (хором): — Пять!

Учитель: — У нас есть достижения за эти пять лет?

Дети (хором): — Да!

Учитель: — А какие вы знаете достижения?

Дети (хором): — Захарченко убили!

Учитель (смущено): — Достижения — это должно быть что-то хорошее.

Дети (неуверенно): — Ну, Пушилин еще живой.

Что же до других «достижений» боевиков «ДНР», то напомним, что аккурат к 1 сентября бюджетники в ряде оккупированных городов остались без зарплаты. А недавно правда о буднях псевдореспублики разозлила одиозную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер