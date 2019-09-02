Происшествия

В Москве банда с молотками и топорами отобрала у украинцев 250 тысяч долларов

В Москве в районе Третьего кольца банда с молотками перекрыла тоннель и ограбила машину. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

«Пятеро мужчин с молотками и топорами перекрыли полосы, разбили стекла в одном „Фольксвагене“ и (совершенно случайно!) вытащили портфель с 250 тысячами долларов (13 млн рублей). Пострадавшие — граждане Украины», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», украинцы становятся жертвами грабителей и мошенников не только заграницей, но и у себя на Родине. Так, в июне, пытаясь обменять валюту, киевлянка Алиса Чумак стала жертвой мошенников.

Женщина потеряла 3 тысячи 300 долларов. Отдала деньги человеку из киоска возле станции метро «Тараса Шевченко» (Алиса была уверена, что в этом киоске обменный пункт), а взамен вместо 87 тысяч гривен получила бумагу о том, что якобы подписала «договор об информационных услугах». Человек, который принял у нее валюту, заявил, что больше ей ничего не должен. Дескать, «информационные услуги» и стоили 3 тысячи 300 долларов.

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