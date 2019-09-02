Украина

"Лобовой атаки на Украину не будет": политик рассказал, как Россия может использовать свое председательство в Совбезе ООН

Руководство Российской Федерации использует председательство в Совете безопасности ООН для сближения с Западом с целью увеличения шансов на закулисный «размен» Украины. При этом «лобовая атака» на Украину маловероятна, заявил в комментарии изданию «Обозреватель» депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

По словам нардепа, во время председательства, которое продлится месяц, Россия сможет созывать заседания Совбеза ООН, чтобы «создавать определенный информационный шум».

«Большинство в Совбезе ООН четко понимает, кто агрессор, узурпатор, кто отхватил часть территории Украины. Но, с другой стороны, сам символизм этого неприятен», — подчеркнул он.

Арьев уверен, что Россия будет проталкивать через Совбез ООН вещи, которые абсолютно не касаются Украины, но могут быть позитивно восприняты у Трампа, Макрона, и в других странах. К примеру, возможно появление инициатив по Сирии, Северной Корее.

«Вряд ли будет лобовая атака по Украине, но если Москва взяла курс на сближение с Западом, они будут действовать таким образом», — считает Арьев.

При этом политик уверен, что если политика Украины не станет «более зубастой» и менее компромиссной, то для страны могут возникнуть проблемы. К примеру, нас «разменяют» из-за отсутствия четкой действенной реакции руководства страны.

По мнению депутата, россияне «подготовят условия, что мы станем менее выгодными для других стран».

«Раньше такого не было, нам удавалось балансировать и доказывать, что Украина — не повод для торгов. К сожалению, сейчас принцип „про Украину без Украины не говорить“ уже нарушен», — констатировал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение сентября 2019 года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит к делегации России. В августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США. Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

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