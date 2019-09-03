Шоу-бизнес

Пугачева решила «щелкнуть по носу» Орбакайте: в Сети раскусили причину теплого отношения Примадонны к Лободе

Пользователи Сети несколько дней обсуждают неожиданную дружбу Примадонны со Светланой Лободой. В частности, удивление фанатов вызывает то, что Алла Борисовна приглашает молодую певицу домой, они вместе катаются на частном самолете, а их дети нашли общий язык. Даже несмотря на усилия злобных проплаченных писак вылить ушат гадостей на отношения звезд, вполне можно утверждать, что молодая певица стала частью семьи Пугачёвых, пишет VladTime.

В то же время, отмечает издание, Кристина гораздо реже появляется с мамой, чем Светлана. В социальной сети Лободы больше фотографий с Галкиным и Пугачёвой, нежели у Орбакайте.

«Мать будто хочет щёлкнуть „бракованную“ дочь по носу за непослушание и сказать: смотри, сколько ты упустила», — полагают журналисты.

Действительно, счастливая Лобода посещает главные светские тусовки, спросы на её концерты выросли в два раза, на её выступления ходит сама Примадонна. В то же время Кристина никогда не была близка к матери — её тянуло в другую сторону. Орбакайте мечтала стать актрисой, видимо это от отца, дочь всегда отличалась от матери более кротким характером и отсутствием желания править балом.

Видимо, равнодушное отношение к статусу Примадонны закусило Аллу Борисовну, и в закрытые двери больше стучаться было невозможно.

Поэтому Пугачёва нашла певицу, которая рвётся к успеху и власти. Лобода быстро учится: она перенимает манеру общения великой артистки — стала более сдержанной на людях, даже голос пытается изображать Аллы Борисовны.

«Видимо, певица в предвкушении достойного места готова на любые жертвы. Светлана не такая простая, как кажется», — полагают в издании.

Притупленное внимание звездной пенсионерки может упустить самое главное — Лободе по силам «положить глаз» на Галкина. «Если достаётся место Примадонны, то и муж по завещанию перейдет», — полагает автор статьи.

Несмотря на кажущуюся абсурдность подобных утверждений, издание предлагает не сбрасывать такую версию со счета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева «благословила» Светлану Лободу, назвав ее своей преемницей.

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