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В РФ примотанный к авто мужчина планирует добраться из Нижнего Новгорода до Москвы (фото)

В России блогер Ким Сухонин (bloger_kimmm) опубликовал у себя на странице репортаж под названием «Экскурсия по Нижнему Новгороду». Об этом пишет издание «Лайф».

В нем на фото и видео показано, как мужчина перемещается по центру города, примотанный скотчем к машине в горизонтальном положении.

Все это время блогера снимала камера, прикрепленная на едущем позади автомобиле. При этом он зачем-то держал в руках сувенирный самурайский меч катану, пока рассказывал о городе и отвечал на вопросы любопытных нижегородцев.

«Сначала было страшно», — признался нижегородец по окончанию поездки.

При этом мужчина признался, что никакой смысловой нагрузки в его перформансе нет — всё только «смеха ради». Чтобы воплотить задуманное, ему потребовались пять рулонов скотча и два помощника.

«Когда мы только начали, было очень страшно — на машине я незащищён, не за что держаться, я находился в гравитации, — вспоминает Ким. — У меня ещё в руке сабля была, я сам был в трусах и в валенках. Я только ноги перемотал пищевой плёнкой, чтобы „эпиляции“ не было».

По его словам, он рассчитывал «хайпануть» и привлечь новых подписчиков, но привлёк только внимание сотрудников ГИБДД: его пригласили в ведомство, где выписали штраф водителю BMW за вождение по пешеходной улице и неправильную перевозку людей.

Прохожие же, по словам экстремала, восприняли его шалость с восторгом: многие останавливались, чтобы снять происходящее на видео, а следом за его BMW даже выстроилась любопытствующая процессия

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В то же время блогер решил не останавливаться на «достигнутом». Покорив местные дороги, экстремал намерен взять курс на Москву.

«Собираюсь к вам в Москву поехать перемотанным, только на крыше, чтобы поудобнее было. Подушку подложу и одеяло, а то надует», — пошутил он в беседе с Лайфом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах мужчина 1996 года рождения залез на крышу троллейбуса и снял токоприемники, чем заблокировал работу общественного транспорта. А когда водитель троллейбуса попытался прекратить хулиганские действия, молодой мужчина прыгнул на крышу автомобиля Mitsubishi Pagero, повредив машину.

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