- 04:25 Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
- 03:50 Виноват Зеленский: Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
- 03:26 Отравление шаурмой в Киеве: госпитализированы семеро студентов
- 02:50 В РФ примотанный к авто мужчина планирует добраться из Нижнего Новгорода до Москвы
- 02:25 Разумков носит часы за 230 тысяч гривен: в сеть попало фото
- 01:53 Одесский полицейский распивал алкоголь за рулем авто и "чувствовал себя богом"
- 01:15 Пугачева решила «щелкнуть по носу» Орбакайте: в Сети раскусили причину теплого отношения Примадонны к Лободе
- 00:25 Неожиданно: новый Кабмин намерен завершить программу сотрудничества с МВФ
- 02.09 23:52 Хуже «Дориана»: в РФ из-за урагана «Халатность» обрушился открытый два дня назад мост
- 02.09 23:49 Суды в Москве приняли решение по делу о лишении родительских прав участников массовых акций протеста
- 02.09 23:28 "Лобовой атаки на Украину не будет": политик рассказал, как Россия может использовать свое председательство в Совбезе ООН
- 02.09 22:59 Август в Киеве выдался теплее обычного: климатологи подметили температурные парадоксы
Отравление шаурмой в Киеве: госпитализированы семеро студентов
В Киеве зафиксировано массовое отравление шаурмой на улице Борщаговской. Об этом сообщили в полиции столицы.
По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. Со слов пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.
Сообщается, что в службе 103 начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.
Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователями Соломенского управления полиции определяется правовая квалификация данного инцидента.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2 сентября в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу были доставлены 37 человек, среди которых — 9 детей, в том числе малолетние. у всех пациентов выявлены признаки острого энтероколита. В частности, расстройство пищеварения, высокая температура, рвота. Люди связывают свое отравление с употреблением шаурмы, купленной в павильоне на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...