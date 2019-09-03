Отравление шаурмой в Киеве: госпитализированы семеро студентов

Происшествия

В Киеве зафиксировано массовое отравление шаурмой на улице Борщаговской. Об этом сообщили в полиции столицы.

По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. Со слов пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.

Сообщается, что в службе 103 начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователями Соломенского управления полиции определяется правовая квалификация данного инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2 сентября в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу были доставлены 37 человек, среди которых — 9 детей, в том числе малолетние. у всех пациентов выявлены признаки острого энтероколита. В частности, расстройство пищеварения, высокая температура, рвота. Люди связывают свое отравление с употреблением шаурмы, купленной в павильоне на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.

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