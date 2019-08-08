Общество и люди

Стало известно, когда в Киеве после ремонта запустят скоростной трамвай на Борщаговку (фото, видео)

Летом в Киеве активно ведутся дорожные работы, в связи с чем перекрываются улицы, в том числе, и в районе скоростного трамвая, движение которого на время остановлено — его обещают возобновить к концу сентября.

На путепроводе, что на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, ремонтируют опоры, несущие конструкции, трамвайные части и тротуары.

Что же касается возобновления движения автомобилей, то по обновленной части путепровода его планируют запустить к концу 2019 года, а с весны 2020 года — начать ремонт противоположной части моста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы Борщаговка) ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, который ходит по маршруту Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод.

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