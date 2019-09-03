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Виноват Зеленский: Лукашенко объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в понедельник открытие школы № 93 в Минске, где после торжественной линейки провел первый урок для старшеклассников. На нем речь шла об экологии, пишет «Спутник Беларусь».

Как признался Лукашенко, его иногда «тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу».

«Но все испортил Зеленский — президент Украины, Володя Зеленский. Его когда избрали, он сказал: „Я буду на велосипеде ездить“. Пришлось отказаться от этой идеи», — объяснил президент Беларуси.

Также глава соседнего государства пояснил, что иначе были бы параллели. «Вот, Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал. Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело», — добавил Лукашенко.

Как известно, в сериале «Слуга народа» президент Голобородько, которого играл Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

В то же время «не киношный» президент Владимир Зеленский, как писали «ФАКТЫ», вопреки обещаниям на велосипеде не ездит. О «несвоевременности» велосипеда заявил заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала Юрий Костюк. По его словам, сейчас в стране не та ситуация, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. В то же время поездка главы государства работу на «велике» — «мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу».

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