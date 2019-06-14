Это мечта: у Зеленского расстроили желающих увидеть президента на велосипеде

Украина

В обозримом будущем президент Украины Владимир Зеленский не будет копировать своего персонажа (Голобородько из «Слуги народа») и ездить на велосипеде. Ранее сообщалось, что в президентском кортеже появилась шестая машина — автомобиль-«дублер» (два Mercedes-Benz S-Class имеют одинаковые госномера), в одном из которых ездит Зеленский.

О «несвоевременности» велосипеда в комментарии «Громадскому» заявил заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала Юрий Костюк, который уверяет, что «Слуга народа» вовсе не был политтехнологией.

«Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это — просто послание, что нужно менять философию. Этим мы попали в ожидания людей», — заявил он.

По словам Костюка, сериалом они не обманывали «очень умных людей, которые чувствуют фальш» «красивой картинкой в фильме». Отметив, что в «Слугу народа» не закладывались полититтехнологии, замглавы Администрации Зеленского добавил: «Глупо отрицать, говорить что сериал не сыграл никакой роли. Конечно сыграл … Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в партии президентской партии придумали логотип, который отсылает к сериалу «Слуга народа» и исполнителю главной роли Зеленскому, герой которого — Голобородько — ездил на работу на велосипеде.

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