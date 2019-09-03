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Ничего человеческого: под Одессой изверг избил и изнасиловал 18-летнюю беременную женщину
В Одесской области в суд направлено дело 26-летнего мужчины за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.
Правоохранители установили, что в июне в городе Южный злоумышленник, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу и изнасиловал молодую беременную женщину.
Потерпевшая приехала в гости к подруге и вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге затащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
Правоохранители задержали мужчину через несколько часов после совершения преступления.
В ходе следствия было выяснено, что подозреваемый ранее был осужден за аналогичное преступление (изнасилование). Однако полный срок наказания не отсидел, так как вышел на свободу досрочно.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о не менее мерзком преступлении, которое совершил в Киеве таксист. Так, 33-летняя жительница Голосеевского района столицы сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?