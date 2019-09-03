Происшествия

Ничего человеческого: под Одессой изверг избил и изнасиловал 18-летнюю беременную женщину

В Одесской области в суд направлено дело 26-летнего мужчины за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

Правоохранители установили, что в июне в городе Южный злоумышленник, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу и изнасиловал молодую беременную женщину.

Потерпевшая приехала в гости к подруге и вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге затащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Правоохранители задержали мужчину через несколько часов после совершения преступления.

В ходе следствия было выяснено, что подозреваемый ранее был осужден за аналогичное преступление (изнасилование). Однако полный срок наказания не отсидел, так как вышел на свободу досрочно.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Южненского отделения полиции по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о не менее мерзком преступлении, которое совершил в Киеве таксист. Так, 33-летняя жительница Голосеевского района столицы сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой.

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