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- 07:53 Нашли на свалке с перерезанным горлом: вскрылись детали убийства женщины под Харьковом
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Нашли на свалке с перерезанным горлом: вскрылись детали убийства женщины под Харьковом
В полиции вышли на след вероятного убийцы женщины, тело которой нашли на свалке в Харьковской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Мы рассматриваем версию, что это было убийство на бытовом уровне», — говорит руководитель Лозовского отделения полиции Николай Пономарь.
Когда полицейские прибыли на свалку, то сразу узнали женщину с перерезанным горлом — это была местная жительница — 40-летняя Ирина. Правоохранители начали просматривать кадры камер наблюдения с ее района и увидели, как неизвестный бросает ее тело к мусорному баку.
Последний раз женщину видели в одном из местных кафе. Его работница Лариса говорит, что Ирина часто заходила к ним, была доброжелательной и открытой. Накануне отдыхала здесь в женской компании, которая разошлась в полночь. Неподалеку кафе — заведение, где Ирина работала администратором. Коллеги говорят, что о ее врагах ничего не знают. Женщина жила одна, замужем никогда не была.
Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Пока преступника ищут, жители Лозовой напуганы и боятся выходить на улицу.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Николаевской области в селе Весеннее на свалке твердых бытовых отходов бомжи обнаружили человеческие ноги.
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