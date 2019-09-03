Нехватка витаминов: подросток ослеп, годами питаясь фаст-фудом

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Житель британского города Бристоль ослеп в возрасте 17 лет из-за того, что годами питался одним только фаст-фудом. Нехватка жизненно важных витаминов и минералов — в частности, витамина B12 и меди — привела к необратимому повреждению зрительных нервов. Об этом случае сообщили медики Бристольской офтальмологической больницы.

«Это самый серьезный случай слепоты, вызванной употреблением фаст-фуда, из всех, какие я встречала в своей практике. Он получал достаточно калорий, но не достаточно питательных веществ. Его семья покупала ему чипсы потому, что, если их не было, он вообще ничего не ел», — говорит доктор Дениз Атан.

Зрение подростка, чье имя не разглашается, начало ухудшаться с 14 лет. Одновременно он начал жаловаться на быструю утомляемость. Он питался в основном картошкой фри, чипсами, жареными колбасками, белым хлебом и бутербродами с ветчиной. Фрукты и овощи вообще не входили в его рацион в течение десяти лет. В результате у него развилась анемия, а затем пищевая оптическая нейропатия, которая привела к полной слепоте.

Как сообщает издание Daily Mail, сейчас парню уже 19 лет. Из-за состояния здоровья ему пришлось бросить колледж, где он учился на IT-специалиста. У него нет никакой социальной жизни. Его мать вынуждены была просить свою работу в пабе, чтобы круглосуточно заботиться о сыне. «Он хотел бы получить работу, но не может найти ничего, чтобы был бы способен делать», — говорит женщина.

Сам юноша винит во всем врачей. Он утверждает, что ему начали оказывать медицинскую помощь только тогда, когда болезнь уже вовсю прогрессировала.

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