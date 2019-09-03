«Может подфартить»: Милованов сделал громкое заявление о снижении тарифов на коммуналку

Политика

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Сейчас конкьюктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку», — заявил он.

Также по его словам, в Украине следует повышать энергоэффективность путем уменьшения спроса и наращивания предложения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук назвал основные цели, поставленные правительству на следующие пять лет, и пообещал, что за время его премьерства экономика Украины поднимется на 40 процентов.

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