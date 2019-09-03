- 09:12 Легендарный украинский музыкант погиб в жутком ДТП под Тернополем
- 08:56 Меган Маркл вопреки воле дворца наняла пиарщиков Майкла Джексона и Харви Вайнштейна, чтобы улучшить свой имидж
- 08:47 Старая уже, потомство не родит: главная сваха России поставила крест на разведенной Поклонской
- 08:46 Это просто катастрофа: Волынец о накоплении угля на складах ТЭС
- 08:35 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 08:34 «Может подфартить»: Милованов сделал громкое заявление о снижении тарифов на коммуналку
- 08:14 Нехватка витаминов: подросток ослеп, годами питаясь фаст-фудом
- 07:53 Нашли на свалке с перерезанным горлом: вскрылись детали убийства женщины под Харьковом
- 07:31 Новые тренды в осеннем маникюре: асимметрия и цвета нового сезона
- 07:31 Из-за бессонницы растет вероятность сердечного приступа
- 07:29 Пристайко рассказал о результатах встречи в "нормандском формате"
- 06:55 Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
«Может подфартить»: Милованов сделал громкое заявление о снижении тарифов на коммуналку
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Сейчас конкьюктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку», — заявил он.
Также по его словам, в Украине следует повышать энергоэффективность путем уменьшения спроса и наращивания предложения.
Как писали «ФАКТЫ», ранее самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук назвал основные цели, поставленные правительству на следующие пять лет, и пообещал, что за время его премьерства экономика Украины поднимется на 40 процентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!