Политика

Поднять экономику на 40%: Гончарук поделился амбициозными планами на 5 лет

Самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук назвал основные цели, поставленные правительству на следующие пять лет, и пообещал, что за время его премьерства экономика Украины поднимется на 40 процентов.

Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 2 сентября.

По словам премьера, рекордный экономический рост приведет к появлению в Украине около 1 миллиона дополнительных рабочих мест.

В планах Гончарука также развитие инфраструктуры. Он заявил, что необходимо привести в нормальное состояние около 24 тысяч км автодорог, 15 аэропортов. Пообещал премьер и быстрый мобильный интернет по всей стране.

В списке приоритетов правительства — преодоление бедности путем пересмотра прожиточного минимума и снижения тарифов. Не забыл премьер и об экологии, и о задачах вернуть украинских заробитчан, об инициативе «Государство в смартфоне».

В ближайшей перспективе правительство займется разработкой бюджета-2020, подготовкой к газовым переговорам, визиту МВФ, а также разработкой дорожной карты работы Кабмина.

Напомним, Алексей Гончарук по образованию юрист, закончил Институт права МАУП, Академию госуправления при президенте, имеет диплом MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

До прихода в Офис президента Гончарук работал управляющим партнером в юридической фирме Constructive Lawyers, одновременно был советником у министра экологии Игоря Шевченко, первого вице-премьера Степана Кубива.

В команду Зеленского Алексея Гончарука привел глава Офиса президента Андрей Богдан.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список нового Кабмина, в который вошло 18 министров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter