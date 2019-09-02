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Поднять экономику на 40%: Гончарук поделился амбициозными планами на 5 лет
Самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук назвал основные цели, поставленные правительству на следующие пять лет, и пообещал, что за время его премьерства экономика Украины поднимется на 40 процентов.
Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 2 сентября.
По словам премьера, рекордный экономический рост приведет к появлению в Украине около 1 миллиона дополнительных рабочих мест.
В планах Гончарука также развитие инфраструктуры. Он заявил, что необходимо привести в нормальное состояние около 24 тысяч км автодорог, 15 аэропортов. Пообещал премьер и быстрый мобильный интернет по всей стране.
В списке приоритетов правительства — преодоление бедности путем пересмотра прожиточного минимума и снижения тарифов. Не забыл премьер и об экологии, и о задачах вернуть украинских заробитчан, об инициативе «Государство в смартфоне».
В ближайшей перспективе правительство займется разработкой бюджета-2020, подготовкой к газовым переговорам, визиту МВФ, а также разработкой дорожной карты работы Кабмина.
Напомним, Алексей Гончарук по образованию юрист, закончил Институт права МАУП, Академию госуправления при президенте, имеет диплом MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.
До прихода в Офис президента Гончарук работал управляющим партнером в юридической фирме Constructive Lawyers, одновременно был советником у министра экологии Игоря Шевченко, первого вице-премьера Степана Кубива.
В команду Зеленского Алексея Гончарука привел глава Офиса президента Андрей Богдан.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список нового Кабмина, в который вошло 18 министров.
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