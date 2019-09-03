Шоу-бизнес

После второго эфира популярного шоу «Танці з зірками» на канале «1+1», который неожиданно покинула певица Tayanna (Татьяна Решетняк), разгорелся новый скандал. Певица Ирина Билык резко отреагировала на комментарий судьи проекта Екатерины Кухар танца Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

«Я сегодня с восторгом наблюдала за другой Булитко. И наконец-то забыла о Ирине Билык», — сказала Кухар. Такое высказывание очень задело певицу, бывшую жену Дмитрия Дикусара. Билык не стала лично выяснять отношения с Кухар, а разразилась жестким гневным постом в Instagram. В нем она вспомнила «противный голос» балерины, которую, оказывается, ненавидят все коллеги и весь шоу-бизнес. Также Ирина задела профессиональные качества Кухар, как балерины, обвинив ее в том, что променяла большое искусство на шоу-бизнес.

«Как-то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до «летающих табуреток» на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне, когда тебя за это начинают презирать коллеги, и дело тут не в противном голосе. Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти, заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность — это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать.

Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала — это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени — просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом, неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним, кто есть кто", — написала Ирина Билык, вызвав волну комментариев и негодования в сети.



*Вот таким фото Ирина сопроводила гневный пост

Многие подписчики поддержали Ирину, включились в дискуссию, но не поняли, что так обидело Ирину. К перепалке присоединилась и pr-менеджер Кухар, пытавшаяся объяснить Ирине, что своим высказыванием балерина вовсе не пыталась задеть Ирину.

«Ирина, Вы дурно выглядите в этом комментарии. Катя во вчерашнем эфире дала понять, что вы тот человек, который всегда остается в нашей памяти и выглядело это как комплимент», — этот комментарий вызвал еще больше злости у поклонников Ирины, напавших на журналистку с агрессивными обвинениями.

Представительница Кухар заключила, что Ирина в своем посте высказала все свою боль от того, что ее забывают, как артиста, одному человеку. «Понимаю теперь злобную реакцию Иры. Она словно одному человеку высказала все, что накопилось за всю жизнь», — написала журналистка.

Не стала отмалчиваться и виновница скандала Екатерина Кухар. Она также оставила пост на своей странице в Instagram, в котором в мягкой манере объяснила Билык, почему вспомнила о ней в комментарии и пригласила на свой спектакль в Национальную оперу, показывая, что из балета она пока не уходила.

Смотрите полный комментарий Екатерины Кухар на видео.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием скандала.

Главной темой для обсуждения после первого эфира стало скандальное выступление певицы Maruv, которая в конце номера подарила судьям кружевные трусики.

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