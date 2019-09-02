Подарок Олега Винника и откровение Maruv: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Шоу-бизнес

Первого сентября состоялся второй прямой эфир третьего сезона обновленного проекта «Танці з зірками» («1+1»). На паркет вышли четырнадцать звездных пар, одна из которых в финале покинула шоу.

Ровно неделю участники проекта готовили свои постановки на тему «Вечер легенд» — выступления они посвятили своим кумирам.

Накануне старта эфира стало известно, что постоянными ведущими сезона стала пара Юрий Горбунов и Тина Кароль. Тринадцать лет назад они уже блистали на паркете в этом тандеме.

Открыла вечер пара певицы TAYANNA и Игорь Кузьменко. Они посвятили свое выступление одной из самых знаменитых пар украинской эстрады — Софии Ротару и ее супругу, музыканту Анатолию Евдокименко.

TAYANNA призналась, что на первом эфире она выходила на паркет с серьезной травмой — переломом ребра. Врачи тогда категорически запретили ей делать поддержки.

В белоснежных нарядах, TAYANNA и Игорь исполнили фокстрот на песню «Чекай». В финале номера к микрофону стала и сама певица.

— Фантастическое начало эфира, — признал Влад Яма. — Ты должна поверить, что ты, TAYANNA, и в танце — звезда!

— Пока это не мой мир, — тут же ответила судье TAYANNA.

— Я вижу, что вы растете, как из воды, — воскликнул Франциско Гомес. — Развивайте и дальше свой потенциал!

— Танец — это спорт и искусство — вы все знали на что идете, — заметила Екатерина Кухар, намекая на жалобы певицы.

Судьи поставили паре 21 балл.

Телеведущий Владимир Остапчук и Илона Гвоздева посвятили свой танец Олегу Виннику, который во втором эфире стал ведущим балкона.

— Он поет для тысяч, а мне кажется, что конкретно для меня, — восхитился своим кумиром Владимир Остапчук.

В алом костюме и парике, делавшем Остапчука похожим на Винника, вместе с Илоной он станцевал танго на хит «Волчица». В конце номера на паркет вышел и сам Олег Винник.

— Технически мне не очень понравилось, но было душевно, — сказал Франциско.

— Это запрещенный прием, танцевать «под нового Вакарчука», — разрядила обстановку Кухар. — Даже во мне просыпается молодая волчица! Но следующий раз я бы хотела посмотреть на ваш лирический танец.

— Винников много не бывает, — сказал Влад Яма, под стать Остапчуку, одевший парик блондина. — Я видел, у вас есть прогресс!

Пара получила от жюри 22 балла.

В разговоре с «ФАКТАМИ» Владимир Остапчук рассказал, как справляется с физическими нагрузками.

— У меня каждый день болят колени, — признался Владимир. — Два дня назад скрутило спину и пришлось вызывать массажиста, чтобы он мне все поставил на место. У меня периодические травмы ног. Особенно сильно натирает обувь ступни, бывает, до крови. Но это не сильно большие травмы, как для танцоров.

— Как изменился ваш график жизни?

— Кардинально! Чтобы идти дальше, мне приходится отказываться от очень многих мероприятий. А я очень востребован. Я жертвую многим, но так поступают абсолютно все. Я спрашивал у Игоря Ласточкина, что нужно для того, чтобы победить в проекте. Он сказал: две вещи: слушать Илону Гвоздеву и все время уделять танцам. Так что сейчас я женат на танцах.

Секс-символ проекта Даниэль Салем посвятил свой танец матери.

— Мне никогда не было так сложно, — сказал Салем, рассказывая о подготовке к эфиру. — Но это самое интересное приключение в моей жизни.

Даниэль и Юля Сахневич посвятили свое контемпорари всем людям, которые борются с раком. Завершилась постановка головокружительной поддержкой. «Браво» кричал им зал.

— Это было невероятно проникновенно, — Катерина Кухар не сдерживала слез, — Это самый трогательный, настоящий и танцевальный сезон шоу. В нем даже такие горячие лесорубы, как вы стали танцевать.

— Я не ожидал, Даниэль, что ты можешь быть таким живым, — признал Влад. — после этого танца ты должен оставаться в проекте.

— Вы прекрасны! — признал Гомес, поставив паре 9 баллов.

Пара получила от жюри 24 балла.

Телеведущая Людмила Барбир и Дмитрий Жук посвятили свое выступление принцессе Диане.

— После выступления на первом эфире мне удалось почувствовать себя раскрепощенной и сексуальной, — призналась Людмила Барбир.

Фьюжн пары рассказал о трагическом дне, который унес жизнь принцессы Дианы. Завершив выступление, Людмила не в силах была сдержать слез.

— Мне понравилось, как вы танцевали, — восхитился Франциско. — У меня просто захватило дух! Хочу вас видеть еще на этом паркете.

— Второй эфир вы танцуете практически безупречно, — заключила Екатерина. — Кстати, мало кто знает, что принцесса Диана мечтала стать балериной. Когда я девочкой, узнала о ее смерти, то стала думать о том, чтобы осуществить ее мечту. И я таки это сделала.

- Все сложилось и сегодня, Люда, — признал Влад. — Может, разве что, надо еще поработать над стопой.

Судьи оценили выступление пары на 26 баллов.

Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко посвятили свое выступление музыке и певцу Джеймсу Брауну.

Откровенное ча ча ча пара танцевала в ванной комнате — на унитазе и возле умывальника. Но даже яркая постановка не тронула строгих судей.

— По сравнению с прошлой неделей, вы этот номер «слили», — Влад Яма был категоричен.

— Как для меня было слишком много декора, — отметил Франциско. — Хочу, чтобы дальше было меньше этих фигли-мигли.

— С такими танцами вам не стать победителями нашего шоу, — сказала Екатерина. — Елене — браво, вам — нет.

Жюри поставило паре всего 17 баллов.

Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятили свою румбу французской певице Эдит Пиаф.

— Виктория имеет такую же внутреннюю силу, как Эдит, — предваряя номер сказал Дмитрий Дикусар.

Страстную румбу зрители восприняли на «ура»!

— Лав-лав-лав, — воскликнул Франциско, — Вы были как дикая киска. Дмитрий, вы сделали неимоверное.

— Я с восторгом следила за другой Булитко, — сказала Кухар. — И, наконец, забыла про Ирину Билык.

— Вот, что такое, работа над ошибками, — признал Влад Яма. — Думаю, вы, таки, в игре.

Судьи оценили выступление пары на 25 баллов. Франциско Гомес поставил участникам оценку 10!

Дзидзьо и Яна Цыбульская танцевали для своего кумира Владимира Ивасюка. После первого эфира именно Дзидзьо стал одним из претендентов на кубок худшего танцора имени Дмитрия Комарова, который решил учредить Влад Яма.

— Я вам не пешка, я — козырная карта, — возмутился Дзидзьо перед выходом на паркет.

Пасадобль пары не вызвал особого ажиотажа среди жюри.

— Если бы я хотел шуточный пасадобль, его бы точно танцевал Дзидзьо, — сказал Влад. — Но, надо признать, у вас есть прогресс.

— Прекрасный танец, — восхитился Франциско. — Столько страсти, радости. Будет ли из вас профессиональный танцовщик — нет.

— Вы ходили по паркету, как пава, — Кухар была категорична. - Теперь я буду называть вас Зевсом.

Рэпер Серега и Аделина посвятили венский вальс Майклу Джексону.

— Он мой кумир, — признался Серега. — Мой младший сын Платон обожает его и старается подражать.

— Сергей Васильевич, я в растерянности — кто вы на самом деле? — номер Сереги потряс Екатерину Кухар.

— На все вопросы я отвечу на своем концерте в октябре, — неожиданно на французском языке ответил ей Серега.

Кухар тут же извлекла из-под стола подарок — куклу Жизель и, в свою очередь, пригласила Серегу на свой концерт.

— Я увидел перевоплощение, — поделился Франциско впечатлением. — Почувствовал вашу душу великана и медвежонка.

— Вы выучили все шаги, — признал Влад. — Вальс вам дался лучше, чем хип-хоп на прошлой неделе.

Судьи поставили паре 23 балла.

Телеведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин посвятили танец Дженифер Лопес.

— Лучше, чем прошлый раз, — признал самый строгий судья проекта — Влад Яма. — Я видел, вы получали удовольствие. Что касается техники… Помните, что именно критика в прошлом году привела Лесю Никитюк к финалу.

— Вы — самая очаровательная рецидивистка нашего шоу, — признала Кухар. — У вас целая армия домохозяек, которые могут привести вас к финалу. Советую тренироваться еще больше.

— Хотел покритиковать, но не смог, — сказал Франциско. — Мое сердце просто растаяло.

Жюри оценило выступление пары на 19 баллов. Влад Яма поставил лишь пятерку!

Ксения Мишина и Евгений Кот танцевали для маленького сына Ксении. Говорят, между парой вспыхнули романтические чувства.

Джаз-модерн со сложной хореографией и поддержками вызвал восхищение зала.

— Я потрясен — это было так глубоко, — сказал Франциско. — Вы — прекрасная танцовщица и артистка. С таким исполнением вас можно увидеть и в финале.

— Это был волшебный номер, — была в восторге Екатерина. — Вы очень ощущали друг друга. Вы жили на сцене, как одно целое.

— Я просто затаил дыхание, — Влад Яма не скрывал восхищения. — Вы, как магнит, держите мой взгляд. Это было профессионально.

Судьи поставили паре наивысший балл — 30!

Актер Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина посвятили свое аргентинское танго родителям Михаила — народным артистам Украины.

— Вы, Михаил, прекрасный актер, — но в танце на этом не выедешь, — строго сказала Екатерина после выступления пары. — Вы на этом шоу самое слабое звено.

— Мне кажется, это уже слишком, — поспорил с ней Франциско. — Михаил, вы должны забыть о хореографии, живите танцем.

— Все пары танцуют лучше, чем на прошлом эфире, — сказал Влад. — И вы в том числе. Вам надо быть более внимательным к своей спине, к технике. Было бы справедливо, чтобы после этого танца вы остались в шоу.

Жюри оценило выступление пары на 16 баллов.

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров посвятили свое выступление Мадонне. Анна танцевала на паркете, несмотря на травму, полученную накануне. Врачи сделали ей блокаду перед самым выходом.

— Анна, я не увидел вашей боли, Мадонна вами бы гордилась, — воскликнул Франциско. — Лав-лав-лав!

— Вы были потрясающи! — сказала Екатерина.

— Это было вкусно, — признал Влад. — Мы кайфовали!

Судьи поставили паре 29 баллов.

Елена Кравец и Максим Леонов посвятили свой танец актрисе Вере Полозковой.

— В этом году в «Квартале 95» все изменилось, — призналась Елена в «дневнике танцев». — Но Владимир Зеленский был и остается нашей душой.

— Вы танцуете, как пишете, — модерн пары привел в восторг Франциско. — Вы на верной дороге.

— Так играть может только женщина, которая пережила испытания судьбы, — сказала Екатерина. — Вашу драматическую сторону сегодня все увидели. Это была исповедь! Вы — новая легенда нашего шоу.

— Вам очень к лицу зеленый цвет, — признал Влад, намекая на декорации и цвет костюмов пары. — У вас, Елена, есть главное — восьмидесятый уровень женственности.

Выступление пары оценили на 26 баллов.

Завершала вечер пара Maruv и Jay. Свой венский вальс они посвятили 80-летней бабушке Maruv, которая смотрит выступления внучки по телевизору.

Не дожидаясь комментариев судей, Maruv подарила книгу Екатерине Кухар.

— Не следующий эфир подарю и вам, — сказала Maruv, обращаясь к расстроенным Владу Яме и Франциско Гомесу.

— На следующем эфире я хочу вас видеть без воланов и аксессуаров, — строго сказал Франциско. — Танцуйте, как финалистка.

— Вальс в латексе я вижу впервые, — признался Влад. — Но мне понравилось! И страшно интересно, что с вашей парой будет дальше.

— Ка-та-стро-фа! — подытожила Екатерина. — Как роскошно вы исполнили все хореографические па. Мне не мешал даже ваш латексный комбинезон.

Не устоял перед Maruv даже Олег Винник, который подарил певице игрушечного волчонка.

Судьи поставили паре 26 баллов.

По результатам оценок судей на первом месте оказалась Ксения Мишина и Евгений Кот — 30 баллов. На последнем — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина — 16 баллов.

Перед оглашение результатов зрительского голосования с хитом «Волчица» выступил Олег Винник.

В зону риска попали три пары: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, TAYANNA и Игорь Кузьменко. Неожиданно для многих, паркет покинула пара певицы TAYANNA.

Расстроенная артистка поблагодарила за все своего партнера. Игорь Кузьменко, который два года назад побеждал в проекте в паре с Натальей Могилевской, отказался от «прощального слова».

Все об участниках проекта «Танці з зірками» читайте здесь.

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