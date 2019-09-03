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Профессиональный менеджмент, и только потом – деньги, — эксперт посоветовал, как развивать инфраструктуру в Украине
Руководитель программы «Региональное развитие» аналитического центра «Украинский институт будущего» и советник экс-председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook завил, что состояние мостов в Украине критическое и для исправления этой ситуации нужен в первую очередь профессиональный менеджмент.
«Харьков. Турция. Пакистан. Это за 7 дней про уставшие мосты. Только то, что попало в ленты новостей. У нас в стране ситуация критическая. Более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке. 1 923 моста требуют срочного ремонта. 86 мостов находятся в аварийном неработоспособном состоянии. Просто попробуйте вспомнить хотя бы 100 мостов или 10, построенных у нас в стране за последние 10 лет. Я могу вспомнить два — это те мосты, которые мы в 2017-м отремонтировали и построили с нуля в Днепропетровской области», — заявил Голик.
Напомним, 25 августа произошел частичный обвал путепровода над железнодорожными путями в направлении поселка Песочин в Харьковской области.
27 августа в турецком городе Терме обвалился пешеходный мост. 31 августа в Пакистане в результате обрушения моста погибли 26 человек.
По мнению Голика, инфраструктура устала, поэтому количество километров, вводимых в эксплуатацию после ремонта дорог и мостов, должно превышать количество выводимых из нее в силу их разрушения. Только тогда можно будет говорить о восстановлении инфраструктуры и ее появлении в принципе.
«Что нужно, чтобы ситуацию исправить? Менеджмент. И деньги. Именно в такой последовательности. Деньги без профессионального менеджмента — это в лучшем случае просто их неиспользование, как происходит сейчас. А в худшем — чье-то личное благосостояние, но никак не новые километры идеальных дорог и мостов», — считает Голик.
По его словам, в Украине уже начались позитивные изменения, в частности, речь идет о трассе Запорожье — Мариуполь, которая ремонтировалась три года и должна была ремонтироваться еще столько же, но будет закончена уже в октябре,
«Но из единичного примера это должно превратиться в норму для всей страны», — уверен Голик.
Ранее эксперт назвал семь шагов для улучшения инфраструктуры Украины.
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