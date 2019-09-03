Крым вернут: Зеленскому подсказали, чем можно шантажировать Путина

Украина

Вода в Крым на условиях Кремля никогда не пойдет, но Украина может возобновить водообеспечение части территории после вывода от туда российских войск.

Такую точку зрения по поводу варианта постепенной деоккупации аннексированного полуострова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал бывший представитель президента в Крыму, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин. «Если Донбасс соединен с Россией железнодорожным сообщением, туда поставляются товары, продукты питания, то Крым — это, по сути, остров. Да, они построили Керченский мост. Но воду, например, по нему не пустишь», — отметил он и добавил, что «власти» полуострова не могут самостоятельно решить проблему с водой на засушливых территориях Крыма.

«По нашим данным, в ближайшие годы в Крыму будет очень сильная засуха. Поэтому в России думают, как заставить Украину пустить воду на полуостров», — утверждает Борис Бабин, не исключающий шантажа с боку России, которая будет пытаться заставить власти Украины пустить днепровскую воду в Крым. Среди таких средств давления он упомянул подкуп, постоянные угрозы вторжения и обещания уступок по Донбассу.

«У меня есть осторожный, но оптимистический прогноз. Он основан на том, что воду незаметно в Крым пустить нельзя, как уголь из Донбасса в Украину через третьи страны. Независимо от того, кто будет премьером, кто президентом в Украине, вода в Крым на условиях Кремля никогда не пойдет», — считает эксперт.

Одним из вариантов решения проблемы с обеспечением аннексированного полуострова водой Борис Бабин называет деоккупацию Россией особо засушливых регионов. «У украинской стороны есть такое предложение: мы можем дать воду на некоторые территории Северного Крыма, где совсем невмоготу от засухи. Мы пускаем воду на часть этой территории, берем на себя ответственность за экономическое развитие этого региона. Но уже на наших условиях. Российские солдаты должны оттуда уйти. Мы же не можем начать там отстраивать инфраструктуру под дулами российских военных», — заявил он.

По словам Бориса Бабина, особо сложная ситуация с водой сложилась в Армянске и Красноперекопске. Он уверен, что россияне поставлены перед сложным выбором: или полностью эвакуировать жителей, или принять предложения Украины. «Если Кремль согласится на наши условия, то мы готовы к переговорам. Но переговорам именно о Крыме. Не о заложниках, не об уступках по Донбассу, а именно по конкретной части Крыма», — резюмировал Борис Бабин.

Полный текст интервью с Борисом Бабиным «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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