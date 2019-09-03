У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым

Украина

Запасы угля в Украине стремительно тают. И если в ближайшее время не решить эту проблему, то к началу отопительного сезона ситуация с топливом станет и вовсе критической. По имеющейся информации, сегодня Украина загружает на склады около 49 тысяч тонн каменного угля, в то время как фактический ежесуточный расход составляет 73 тысячи тонн. Остро встает вопрос: где и по какой цене мы будем покупать теперь уголь? На фоне этой проблемы уже засуетились в фейковых республиках Донбасса. На подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой области начались работы по увеличению добычи угля. Из затопленных ранее шахт откачивают воду. Главари непризнанных республик в открытую заговорили о том, что готовы продавать уголь Киеву по ценам, гораздо более низким, чем те, по которым он закупается Украиной за границей. Возможна ли открытая торговля с фейковыми республиками? На какой шантаж может пойти Кремль, чтобы заставить Украину закупать уголь у Донецка и Луганска? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с доктором юридических наук, профессором Борисом Бабиным.

«Если Украина начнет покупать уголь у боевиков „ДНР“, она будет фактически финансировать террористов»

— Задача Москвы — вывести так называемые «ДНР» и «ЛНР» на самоокупаемость. Конечно же, им в связи с этим было бы выгодно, если бы Киев начал покупать уголь на временно -оккупированных территориях, — говорит Бабин. — Но делать этого ни в коем случае нельзя. Так война никогда не закончится. Потому что, если Украина начнет покупать уголь у боевиков «ДНР», она тем самым будет фактически финансировать террористов.

А так — да, и в Донецке, и в Луганске готовы с нами торговать. Каждый хочет получить свою денежку. А если копнуть вглубь, то, смотрите, какая вырисовывается ситуация. На словах на временно оккупированных территориях происходит национализация имущества. Но на самом деле бенефициары остались все те же. И живут они где-то на Печерских холмах или Рублевке. Им очень выгодно иметь там свои предприятия и не платить налоги, не выдавать людям зарплату. Но, живя в Киеве, они не меньше других заинтересованы в том, чтобы боевики «ДНР» и «ЛНР» торговали с Украиной. Заработать на этой ситуации желающих будет много, их имена знает вся страна.

— Есть такая версия, что уголь с оккупированного Донбасса все равно, так или иначе, попадает в Украину. Например, через Беларусь. Мол, существует такая схема, что уголь с Донбасса, который добывается в шахтах на неподконтрольных территориях, покупает Польша. Транспортируется он через территорию Беларуси. Там Украина его и покупает. За последние годы импорт угля из Беларуси вырос в разы. Откуда его столько у наших соседей?

— Оттуда же, откуда и белорусские креветки. Помните, когда Россия якобы начала отказываться от товаров, произведенных в странах, наложивших на них санкции, у них на полках магазинов появились «белорусские креветки»? Вот и тут такая же ситуация. Теперь мы покупаем «белорусский уголь». Говорить о том, что этот уголь может быть именно с территории так называемой «ДНР» нельзя. Но на самом деле вполне возможно, что так оно и есть.

— С этим можно как-то бороться? Напрямую покупать в псевдореспубликах нельзя, а через посредников — дороже…

— А как с этим бороться? Не будет угля из Беларуси — появится уголь из Молдовы.

— Может Россия каким-то образом загнать Украину в ловушку и все-таки заставить пойти на то, чтобы покупать уголь у непризнанных республик?

— Как?

— Может быть, воспользоваться тем, что новые украинские власти могут быть не очень осведомлены в подобных вопросах?

— Я считаю, что это исключено. Вот назначен новый премьер-министр — Алексей Гончарук. Я бы не стал говорить, что он не осведомлен в этих вопросах. Как раз наоборот, очень хорошо осведомлен. На такие сделки с Россией, я надеюсь, идти никто не собирается. Если кто-то хочет пойти по такому пути, то пусть посмотрит на Молдову с Приднестровьем.

«По нашим данным, в ближайшие годы в Крыму будет очень сильная засуха»

— Россия все равно будет искать момент, чтобы надавить на нас. Как бывший представитель президента в Крыму что можете сказать о поставках днепровской воды в Крым? Ситуация с водой там, насколько мы знаем, очень критическая.

— По поводу Крыма сразу же отмечу: там ситуация на самом деле несколько иная, чем с Донбассом. Более сложная. Если Донбасс соединен с Россией железнодорожным сообщением, туда поставляются товары, продукты питания, то Крым — это, по сути, остров. Да, они построили Керченский мост. Но воду, например, по нему не пустишь.

Крымские власти пытались решать проблему с водой сами. Но это происходило до поры до времени. Невозможно постоянно перебрасывать воду горного Крыма на засушливые территории полуострова. Эти запасы не бесконечны. Если каждый раз выбирать пресную воду по максимуму, в скважинах начнется процесс засаливания. По нашим данным, в ближайшие годы в Крыму будет очень сильная засуха. Поэтому в России думают, как заставить Украину пустить воду на полуостров.

— Что именно может предпринять Путин? Шантаж?

— Да, будут шантажировать. Вариантов у них для этого не мало. Это и подкуп, и постоянные угрозы вторжения, и обещание уступок по Донбассу. Ну, что ж, пусть пробуют. А мы понаблюдаем. У меня есть осторожный, но оптимистический прогноз. Он основан на том, что воду незаметно в Крым пустить нельзя, как уголь из Донбасса в Украину через третьи страны. Независимо от того, кто будет премьером, кто президентом в Украине, вода в Крым на условиях Кремля никогда не пойдет.

— А мы можем диктовать условия россиянам? Имеем свои козыри?

— У украинской стороны есть такое предложение: мы можем дать воду на некоторые территории Северного Крыма, где совсем невмоготу от засухи. Мы пускаем воду на часть этой территории, берем на себя ответственность за экономическое развитие этого региона. Но уже на наших условиях. Российские солдаты должны оттуда уйти. Мы же не можем начать там отстраивать инфраструктуру под дулами российских военных.

— То есть речь идет о постепенной деоккупации Крыма?

— Именно так. В Крыму сейчас очень сложная ситуация в городах Армянске и Красноперекопске. Россиянам нужно уже думать, что делать. Или полностью эвакуировать жителей, оставив после себя пустыню, что свойственно политике «русского мира», или принять наши предложения. Если Кремль согласится на наши условия, то мы готовы к переговорам. Но переговорам именно о Крыме. Не о заложниках, не об уступках по Донбассу, а именно по конкретной части Крыма. Вы уходите — мы даем воду и начинаем развивать освобожденный регион украинского полуострова.

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