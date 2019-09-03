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Украина

Похолодает до +20: синоптик рассказала о погоде 4 сентября

11:26 3 сентября 2019 399
Погода в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с 4 сентября начнется похолодание. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«На севере, западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже. На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса», — написала она.

По ее словам, похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье.

«В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Кстати, такой метеопрыжок может немного стукнуть по голове и сосудах, не пугайтесь — это все погода», — пишет Диденко.

По словам синоптика, «в дальнейшем температура воздуха выровняется».

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 3 сентября в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение. В этих регионах ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с.

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