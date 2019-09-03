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В Украине объявили штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
В Украине 3 сентября в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, 3−4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов», — говорится в сообщении.
При значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Как писали «ФАКТЫ», ранее синоптики прогнозировали, что 3 сентября на большей территории Украины будет сухо и жарко. Температура воздуха во всех областях, кроме западных, будет около + 27 + 33 градуса.
На западе страны завтра температура воздуха снизится до + 18 + 23 градусов. В Хмельницкой и Тернопольской еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и в Карпатах, будет еще свежее: + 15 + 18 градусов.
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