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Происшествия

Трагедия в Дрогобыче: появилась угроза новых обвалов в злополучном доме

12:17 3 сентября 2019 40
Обрушение дома
Инф. «ФАКТОВ»

В Дрогобыче Львовской области решили провести демонтаж крыши обрушенного подъезда, а также отдельных несущих стен в доме, который обрушился в ночь на 28 августа. С таким предложением выступил представитель КП «Управление капитальным строительством», главный инженер Сергей Котула.

По его словам, также необходимо укрепить конструкцию дома, пишет «Наступ».

По заключению экспертов, 1-й и 4-й подъезды в доме не несут никакой угрозы, а вот 3-й подъезд признан потенциально опасным и вход в него ограничен. Во 2-й подъезд вход категорически запрещен, даже спасатели проводят осмотр только с помощью подъемного крана, используя окна домов.

На сегодняшний день территория дома ограждена и выставлена охрана из числа сотрудников полиции и нацгвардейцев. Продолжается обследование дома экспертами.

По предварительным подсчетам, если эксперты признают дом полностью аварийным, на строительство нового стаквартирного дома необходимо будет около 110−120 миллионов гривен. Все пострадавшие обеспечены временным местом проживания в гостиничном комплексе КП «Дрогобычский рынок», а также в общежитиях.

Пострадавшие, которые находятся в больницах Дрогобыча и Львова, а их 7 человек, полностью обеспечены необходимыми медикаментами для их скорейшего выздоровления. Остальные жители дома также получают оперативную медицинскую помощь в случае их обращений.

«Сейчас мы должны дождаться выводов эксперта и уже по его результатам принимать дальнейшие кардинальные шаги. Мы должны продолжать оперативно реагировать на все обращения жителей дома и решать их проблемы», — резюмировал мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

Как писали «ФАКТЫ», ранее суд Дрогобыча на два месяца посадил под домашний арест работников городского коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности в связи с обрушением части жилого дома.

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