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Происшествия

Обвал дома в Дрогобыче: суд избрал меру пресечения задержанным коммунальщикам

19:34 30 августа 2019 51
суд
Инф. «ФАКТОВ»

Суд Дрогобыча Львовской области на два месяца посадил под домашний арест работников городского коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности в связи с обрушением части жилого дома.

«Сегодня, Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца (с 6:00 до 21:00 ч)», — сообщили в прокуратуре Львовской области.

Речь идет о главном инженере ЖЭКа и ответственном за ремонт жилого фонда.

По информации ТСН, версий обвала несколько: утечка газа, перепланировки и плохое состояние дома.

Напомним, обрушение дома в Дрогобыче по ул. Грушевского, 101, случилось 28 августа в 2:46. Рухнул один из четырех подъездов жилой четырехэтажки. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Под завалами были найдены тела женщин 79, 80, 63, 44 и 20 лет, мальчика пяти лет, 42-летнего и 56-летнего мужчин. Все жертвы погибли в момент обрушения дома.

В Дрогобыче и во всей Львовской области 29 и 30 августа объявлены днями траура. Сегодня в городе похоронили семерых погибших.

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