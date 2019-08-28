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Смертельный взрыв в Дрогобыче: появились новые фото и видео с места ЧП и данные о пострадавших
Во время взрыва в Дрогобыче Львовской области в ночь на 28 августа погибло два человека, еще семеро были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.
«В результате обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч, произошедшего сегодня, 28 августа, около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы. Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего устанавливается», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС Украины, дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
В городе создана комиссия, которая займется вопросом расселения жителей обрушившегося дома. На месте происшествия организована охрана имущества, с пострадавшими работают психологи.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Фастове Киевской области взрыв в жилом пятиэтажном доме разрушил несколько этажей. Несколько человек погибли.
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