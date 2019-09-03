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Происшествия

Назвала нищебродом: полицейские поймали подозреваемого в зверском убийстве женщины под Харьковом (фото, видео)

12:46 3 сентября 2019 163
Убийство
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Управления уголовного розыска и Лозовского отдела полиции ГУНП в Харьковской области установили причастность к убийству женщины 54-летнего мужчины и задержали его. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Харьковской области.

«Во время отработки города сотрудники Лозовского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 54-летнего, ранее судимого за хулиганство жителя города Лозовая. Злоумышленник рассказал, что 2 сентября около полуночи он со своей знакомой употреблял спиртные напитки в кафе города. Через некоторое время они покинули заведение и пошли по улицам в микрорайон. Во время разговора между мужчиной и его спутницей возник конфликт, в ходе которого женщина начала оскорблять его, говорила, что он недостаточно обеспечен материально. Ее слова задели злоумышленника и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло женщине. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Следователями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как писали «ФАКТЫ», тело убитой женщины нашли на мусорной свалке с перерезанным горлом.

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