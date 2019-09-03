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Не проехать: в центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта
В Киеве на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутым спуском до дома № 12) с 10 сентября по 10 ноября будут прокладывать подземные сети — трубы канализации и водообеспечения. Согласно распоряжению горгосадминистрации, в рабочем порядке строители займут проезжую часть улицы и тротуары. А на указанном участке на время ограничат движение транспорта.
Указанные работы в Печерском районе дают возможность подключить инженерные коммуникации к строительному объекту — жилому дому с подземным паркингом. После завершения необходимых работ застройщик обязан восстановить проезжую часть улицы, а также покрыть тротуары фигурной плиткой.
Тем временем продолжается реконструкция Дарницкой площади, где ограничено движение из-за работ, которые проводятся круглосуточно на двух полосах от проспекта Соборности до Харьковского шоссе. При удачном раскладе дорожники планируют управиться до конца строительного сезона.
«ФАКТЫ» уже писали, что из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекроют до 30 июня 2020 года. Продолжают ремонтировать улицу Туполева, проспект С. Бандеры. Одновременно с обновлением проспекта С. Бандеры капитально ремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры. Там ограничено движение (оно организовано по одной стороне). Первые путепроводы должны открыть до конца года, а весной 2020-го наступит черед соседней стороны. Также идет ремонт Метромоста через Русановский пролив, периодически перекрывают и Южный мост.
Напомним, что со 2 сентября на 10 дней закрыт аэропорт «Киев». До конца нынешнего года ограничено движение на Борщаговском путепроводе (на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями Киев-Волынский — Святошин, возле платформы Борщаговка) в направлении к центру. А в 2020 году запланирован ремонт проезжей части уже в направлении Кольцевой дороги. В связи с проводимым ремонтом путепровода вместо трамваев №№ 1 и 3 временно пустили автобусы.
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