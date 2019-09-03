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Мир

В Италии появилась фреска с боевиком Захарченко: сеть в гневе

13:27 3 сентября 2019 118
Александр Захарченко
Инф. «ФАКТОВ»

Фреска с изображением ликвидированного главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии. Об этом заявил главарь представительства террористической организации «ДНР» в Италии Маурицио Марроне.

«Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке „Дора“, который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут», — заявил источник российских СМИ.

Фреска расположена в туринском парке уличного искусства.

В соцсетях активно обсуждают данный случай.

«В Турине появилось граффити с изображением ликвидированного террориста Александра Захарченко. А еще, оказывается, в Италии есть „представительство ДНР“ и его „глава“ дает интервью, повторяя тезисы кремлевской пропаганды», — написал один из пользователей Twitter.

«Это деньги, Сальвадор. И чекистские запасники. Посмотри сериал „Американцы“. Все вопросы отпадут», — добавил второй.

«Именно в Италии и зарождался фашизм…» — напомнил третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети показали очередной бюст бывшего главаря террористической организации «Донецкая народная республика» Александра Захарченко, открытый в Донецке в годовщину гибели боевика.

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