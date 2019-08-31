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"Очередная криворукая поделка": в сети высмеяли бюст боевика Захарченко в Донецке
В сети показали очередной бюст бывшего главаря террористической организации «Донецкая народная республика» Александра Захарченко, открытый в Донецке в годовщину гибели боевика. Напомним, Захарченко был взорван в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года.
Автор опубликованного фото, Денис Казанский, назвал фигуру криворукой.
Журналист также задал риторический вопрос, почему у древних греков тысячи лет назад получались эпичные скульптуры, а у «новоросов» — нет.
Напомним, сразу же после появления фото бюста в сети пользователи сети посоветовали установить его в ресторане «Сепар», где уже имеются восковые фигуры троих ликвидированных боевиков Захарченко, «Гиви» (Мизаила Толстых) и «Моторолы» (российского оккупанта Арсена Павлова).
«Где грохнули, там ему и место», — пояснили инициаторы.
Напомним, ранее в сети опубликовали фото мемориальной доски с изображением бывшего главаря боевиков на стене школы в Донецке, в которой тот учился.
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