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«Много хлама»: Лукашенко сделал неожиданное заявление о высшей математике

14:57 3 сентября 2019 144
Александр Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 2 сентября одну из школ в Минске и пообщался со старшеклассниками. На вопрос назвать две-три самые востребованные в будущем профессии, Лукашенко посоветовал юным собеседникам «не заморачиваться» по этому поводу.

«Будут все профессии востребованы, вы их видите. Спокойно учитесь, в десятом классе вы почувствуете свои способности к чему-то. Вот этим путем и идите. Любые профессии, которые сегодня вы знаете, будут востребованы в будущем. Профессии просто так не исчезают мгновенно. В конце концов, еще и сами придумаете какую-то профессию, чем заниматься. Запомните, у вас должны быть к этому способности. Если нет — можно, но это тяжело», — сказал президент Беларуси.

По его словам, в свое время ему довелось заканчивать экономический факультет, пишет «Беларусь сегодня».

«Много там „хлама“ было, я уже сейчас как президент это убираю в вузах, много ненужного. Например, высшая математика. Надо понимать, что это такое, но так глубоко давать ее… Сколько я потом ни работал в сельском хозяйстве, в промышленности, мне она в таком объеме не нужна была. Но мы же все равно вколачиваем человеку в голову эту высшую математику. Если ты математик, физик и прочее — это надо. Поэтому я настаиваю: не надо пичкать детей в школе 11 лет всем и вся. Надо дать базу, чтобы он мог определиться, чем заниматься дальше. Но самая лучшая профессия — это учитель. Или руководитель какого-то предприятия. Если бы я не был учителем, не получил педобразование, я не был бы президентом», — сказал Лукашенко.

При этом, считает лидер Беларуси, вовсе не обязательно заканчивать вуз, чтобы быть успешным в жизни.

«Но если ты продвинутый и в вуз можешь поступить, почему бы нет. Все специальности хороши, и они будут востребованы», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», выступая перед учениками этой школы Лукашенко заявил, что хотел начать ездить на велосипеде, но передумал из-за президента Украины Владимира Зеленского.

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