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Украина

Убийцу украинских военных, выдачи которого хочет Россия, приговорили к 15 годам лишения свободы

16:16 3 сентября 2019 19
Руслан Гаджиев
Инф. «ФАКТОВ»

Гражданин России Руслан Гаджиев, воевавший в рядах боевиков «ЛНР» и внесенный в обменные списки, приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает «Главком», Артемовский городской суд Донецкой области признал танкиста батальона «Август» виновным по нескольким статьям УК Украины — в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, участии в террористической организации, незаконном хранении огнестрельного оружия и террористическом акте.

Следствие установило, что в декабре 2014 года — январе 2015 года Гаджиев, будучи водителем-механиком танка Т-64-Б, атаковал позиции подразделений Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Санжаровка Донецкой области. Тогда погибли восемь украинских бойцов, еще 12 были ранены.

Защищать «русский мир» на Донбасс россиянин отправился, чтобы избежать уголовной ответственности за угон машины. Гаджиева задержали в конце января 2015 года. В суде боевик полностью признал свою вину.

Сообщается, что к Руслану Гаджиеву суд применил «закон Савченко», засчитавший каждый день нахождения в СИ ЗО с 25 января 2015 года до 22 августа 2019 года за два дня. Также стало известно, что до вступления приговора в силу боевик будет находиться под стражей в Бахмутский учреждении исполнения наказаний № 6.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителя Мариуполя, который зимой 2015 года корректировал удар российских «Градов» по городу, облили зеленкой и забросали помидорами в тот момент, когда он вышел из СИЗО. Его приговорили к 9 годам заключения, но он вышел на свободу по «закону Савченко».

Фото с сайта https://glavcom.ua.

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