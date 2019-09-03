В Киеве до 6 сентября можно бесплатно пройти медицинское обследование (адреса)

Здоровье и медицина

Киевляне уже знают: каждую неделю можно прийти в районные медпункты, в которых проводятся бесплатные обследования. На прошлой неделе там побывало пациентов меньше обычного — всего 985 (в общей сложности в период работы проекта «Врач в вашем доме» обследовалось 94 640 человек). У двух третей из них обнаружили лишний вес, почти у половины — повышенное давление, у трети — высокий уровень холестерина, у пятой части пациентов оказался повышенным уровень глюкозы в крови.

В рамках проекта также работают мультидисциплинарные бригады врачей, которые выезжают на дом к тем, кому не под силу добраться до медпункта.

Пациенты могут также проконсультироваться со специалистами и узнать, почему возникают отклонения от нормы, как исправить положение и искать пути восстановления здоровья, нужны ли дополнительные обследования и какие…

Итак, адреса и график работы медпунктов на этой неделе:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

4−6 сентября -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

4 сентября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

5 сентября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

6 сентября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

4 сентября — 09:00—12:00 — Деснянський парк;

5 сентября -- 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

4 сентября -- амбулатория № 7, пр. Лобачевского, 2, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79 «Фармация»;

5 сентября — пр. Лобачевского, 2 амбулатория № 7, улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109)

6 сентября -- амбулатория № 7, пр. Лобачевского, 2;

Оболонский район

4 сентября- улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

5 сентября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

6 сентября — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

4−6 сентября — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

4 сентября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

5 сентября- улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

6 сентября — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

4 и 6 сентября — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

4 сентября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

5 сентября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

6 сентября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

4 сентября — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

5 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

6 сентября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Каждый желающий может после обследования сделать выводы: лечиться или оставить все как есть. Но экспресс-диагностика лишь подтверждает, что в организме начались сбои и надо принимать меры. Для начала не стоит пренебрегать рекомендациями семейного доктора, который знает вашу историю. Также не следует забывать, что здоровье — это прежде всего правильная расстановка акцентов, постоянные усилия над собой, не помешает выработать режим, подумать о сбалансированном питании (включать в рацион больше овощей-фруктов и как можно меньше соли и сахара), постараться быть стрессоустойчивым, бороться с вредными привычками, регулярно бывать на воздухе, пить много воды и т. д. Проведенные исследования ученых показали, что лишние килограммы могут появляться из-за нехватки витаминов. Но о нюансах в процессе восстановления жизненных сил лучше расспросить лечащего доктора.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что злоупотребление сладостями повышает риск рака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter