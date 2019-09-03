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- 16:49 Высший совет правосудия уволил скандально известного судью Татькова
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Высший совет правосудия уволил скандально известного судью Татькова
Высший совет правосудия наконец окончательно уволил одиозного судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Судью пытались уволить с 2015 года, и все это время служитель Фемиды оспаривал свое отстранение от должности.
После начала расследования о злоупотреблениях в Высшем хозяйственном суде Татьков выехал за границу и в 2018 году попросил в Австрии политическое убежище. В судебных тяжбах в Украине судья участвовал через адвоката.
Поводом для увольнения судьи стало дисциплинарное нарушение — невыполнение требований о несовместимости, предусмотренных пунктом 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины.
Напомним, расследование против судьи Генпрокуратура начала в 2017 году. По версии следствия, Татьков, занимая должность главы суда, мог вмешиваться в работу автоматизированной системы документооборота суда. В результате постороннего вмешательства судебные дела распределялись «нужному» судье. Полагают, что вмешательство в систему было и в случае с рассмотрением спора между российским Минобороны и Кабмином Украины. Тогда решением суда Кабмин заставили перечислить россиянам более 3 млрд гривен.
По решению суда в Украине арестованы более 110 объектов недвижимости, принадлежащих окружению Татькова. Это элитные квартиры и офисы в Киевской и Донецкой области. Также следствие считает, что незаконные доходы экс-судьи легализовывались с помощью его гражданской жены, певицы Ярославы Красильниковой.
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