Высший совет правосудия уволил скандально известного судью Татькова

Украина

Высший совет правосудия наконец окончательно уволил одиозного судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Судью пытались уволить с 2015 года, и все это время служитель Фемиды оспаривал свое отстранение от должности.

После начала расследования о злоупотреблениях в Высшем хозяйственном суде Татьков выехал за границу и в 2018 году попросил в Австрии политическое убежище. В судебных тяжбах в Украине судья участвовал через адвоката.

Поводом для увольнения судьи стало дисциплинарное нарушение — невыполнение требований о несовместимости, предусмотренных пунктом 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Напомним, расследование против судьи Генпрокуратура начала в 2017 году. По версии следствия, Татьков, занимая должность главы суда, мог вмешиваться в работу автоматизированной системы документооборота суда. В результате постороннего вмешательства судебные дела распределялись «нужному» судье. Полагают, что вмешательство в систему было и в случае с рассмотрением спора между российским Минобороны и Кабмином Украины. Тогда решением суда Кабмин заставили перечислить россиянам более 3 млрд гривен.

По решению суда в Украине арестованы более 110 объектов недвижимости, принадлежащих окружению Татькова. Это элитные квартиры и офисы в Киевской и Донецкой области. Также следствие считает, что незаконные доходы экс-судьи легализовывались с помощью его гражданской жены, певицы Ярославы Красильниковой.

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