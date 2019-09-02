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Красивая: в сети обсуждают жену Олега Винника (фото)
Популярный певец Олег Винник, который стал ведущим второго эфира шоу «Танці з зірками», вызвал небывалый ажиотаж в сети. Обсуждают не только его, как ведущего, но и прекрасную спутницу, с которой он выступил на сцене, а затем появился за кулисами.
На паркете Олег Винник исполнил свой хит «Вовчиця». Традиционно на бэк-вокале была его неизменная спутница Таюне, которую давно называют женой артиста.
Масла в огонь подлил и совместный закулисный снимок Винника и Таюне. Судья проекта Екатерина Кухар опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с Таюне, Олегом Винником и актрисой Ольгой Сумской.
«Вам спиться чи не не спиться?», — словами песни подписала фото Кухар.
В комментариях подписчики оставляют множество комментариев, в которых обсуждают вероятную жену Олега Винника. Пишут, что она очень красивая.
Сам певец личную жизнь не комментирует. Чем больше молчит Олег, тем больше слухов о его персоне появляется. Говорят, он давно женат на своей бывшей одногруппнице Таисии Сватко, известной как Таюне. Также сообщалось, будто у них есть взрослый сын, который живет в Германии.
О подробностях личной жизни Олега Винника читайте здесь.
Также «ФАКТЫ» писали о том, как прошел второй эфир «Танців з зірками» и кто первым покинул шоу.
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