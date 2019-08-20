Волочкова плачет: Лобода восхитила поклонников шпагатом (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно удивила танцем на столе, восхитила поклонников, сев на шпагат.

Фото, на котором Лобода демонстрирует прекрасную физическую форму, певица опубликовала в своем Instagram.

Поклонники певицы сделали ей много комплиментов, подчеркнув, что «Волочкова плачет». Так они намекнули, что шпагат у Лободы получился лучше, чем у скандальной российской балерины Анастасии Волочковой.

«А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец!!!», «Красиво сидите, Светлана», — пишут комментаторы.

Напомним, что Лободу не первый раз сравнивают с Волочковой. Ранее поклонники уже хвалили растяжку певицы.

Отметим, что звезды часто демонстрируют растяжку в соцсетях. Преуспела в этом Волочкова, но и у других получается хорошо. Так, психолог и телеведущая Наталья Холоденко спустя месяц после родов села на шпагат.

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