25.05 / 25.30 27.70 / 28.20
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Волочкова плачет: Лобода восхитила поклонников шпагатом (фото)

8:15 20 августа 2019 107
Лобода
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно удивила танцем на столе, восхитила поклонников, сев на шпагат.

Фото, на котором Лобода демонстрирует прекрасную физическую форму, певица опубликовала в своем Instagram.

Поклонники певицы сделали ей много комплиментов, подчеркнув, что «Волочкова плачет». Так они намекнули, что шпагат у Лободы получился лучше, чем у скандальной российской балерины Анастасии Волочковой.

«А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец!!!», «Красиво сидите, Светлана», — пишут комментаторы.

Напомним, что Лободу не первый раз сравнивают с Волочковой. Ранее поклонники уже хвалили растяжку певицы.

Отметим, что звезды часто демонстрируют растяжку в соцсетях. Преуспела в этом Волочкова, но и у других получается хорошо. Так, психолог и телеведущая Наталья Холоденко спустя месяц после родов села на шпагат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер