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Богиня: звезда "Папиных дочек" покорила поклонников обнаженными фото
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, прославившаяся после съемок в популярном сериале «Папины дочки», порадовала своих поклонников обнаженными фото.
На своей страничке в Instagram Мирослава разместила всего один снимок, сделанный во время пикантной фотосессии, но в сеть попали и остальные.
Вердикт поклонников Карпович: «Богиня!»
Подписчики актрисы оставляют и другие комментарии. «Никогда не устану писать под вашими фото, что вы ШИКАРНАЯ», «Мирослава, Вы потрясающая», «Сногсшибательное фото», «Мирослава! Вы ооочень красивая! Успеха, счастья, удачи! Спасибо что вы у нас есть», — пишут поклонники.
Напомним, ранее пикантным фото удивила бывшая солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец (Ева Бушмина, Layah).
Также американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась обнаженной для обложки глянца.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?