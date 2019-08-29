Богиня: звезда "Папиных дочек" покорила поклонников обнаженными фото

Шоу-бизнес

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, прославившаяся после съемок в популярном сериале «Папины дочки», порадовала своих поклонников обнаженными фото.

На своей страничке в Instagram Мирослава разместила всего один снимок, сделанный во время пикантной фотосессии, но в сеть попали и остальные.

Вердикт поклонников Карпович: «Богиня!»

Подписчики актрисы оставляют и другие комментарии. «Никогда не устану писать под вашими фото, что вы ШИКАРНАЯ», «Мирослава, Вы потрясающая», «Сногсшибательное фото», «Мирослава! Вы ооочень красивая! Успеха, счастья, удачи! Спасибо что вы у нас есть», — пишут поклонники.

Напомним, ранее пикантным фото удивила бывшая солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец (Ева Бушмина, Layah).

Также американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась обнаженной для обложки глянца.



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