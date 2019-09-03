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Погранслужба ответила Лукашенко,"наглухо" закрывшему границу с Украиной
Госпогранслужба Украины считает надуманными страхи президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот недавно заявил о якобы мощном потоке оружия из Украины на белорусскую территорию и об угрозе терактов. В Украине на это ответили, что попытки перевезти через границу оружие сократились, нет оснований бояться атаки террористов.
По словам Лукашенко, он намерен «наглухо» закрыть границу с Украиной, потому что якобы с украинской территории в Беларусь везут оружие, и некие «националистически настроенные» лица могут устроить теракты.
В украинской Госпогранслужбе были удивлены, услышав такие данные. Согласно статистике от украинских органов, на границе с Беларусью с начала года было выявлено около 40 единиц оружия — почти в полтора раза меньше чем за аналогичный период прошлого года. Более того, потоки из Украины в Беларусь и в обратном направлении приблизительно равны: 20 единиц оружия пытались вывезти из Беларуси в Украину.
Также пограничники обращают внимание, что среди обнаруженного была лишь одна единица огнестрельного оружия. Все остальные находки погранслужбы — это охотничье, газовое, пневматическое, холодное оружие и электрошокеры.
Напомним, в мае Украина решила усилить оборону на границе с Беларусью, для чего была создана отдельная бригада. В подразделение набирают военнослужащих-контрактников с опытом боевых действий.
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