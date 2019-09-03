Похожа на маму: 11-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала в качестве модели (фото)

Шоу-бизнес

Голливудская актриса, уроженка Киева Милла Йовович, которая сейчас ждет третьего ребенка, поделилась в Instagram снимками своей старшей дочери Эвер Габо. 11-летняя девочка дебютировала в качестве модели, снявшись для журнала Jalous в нарядах от Prada. 43-летняя Милла заявила, что гордится дочкой. В 90-е годы сама Милла снималась для дебютного номера этого же издания, вышедшего во Франции. В журнале также публикуется интервью с Эвер. «Мне очень нравится ее интервью. Такая умная, проницательная, заботливая девочка!», — восхищается Милла своим ребенком. Поклонники звезды отметили, что дочь очень похожа на маму.

Ранее Милла утверждала, что не хочет, чтобы дочери шли по ее стопам и рано начинали зарабатывать. И что она намерена предоставить им нормальное детство, помня свой собственный опыт.

Йовович пришла в модельный бизнес в возрасте девяти лет, появившись на обложке итальянского журнала Lei. Позднее известный американский фотограф Ричард Аведон предложил ей принять участие в фотосессии для журнала Mademoiselle. Когда редактор издания узнал возраст модели, которая выглядела не по годам взрослой, он поспешил снять фотографию Йовович, однако после вмешательства Аведона фотографии были восстановлены. Это вызвало споры об этичности привлечения несовершеннолетних в шоу-бизнес.

В 12 лет Милла бросила школу, полностью посвятив себя карьере модели. В кино впервые снялась в 13 лет в фильме «Слияние двух лун». А главную роль получила в 15 — в картине «Возвращение в голубую лагуну».

Милла в детстве

Милла была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном.

В 2009 году она вышла замуж в третий раз — за режиссера Пола Андерсона, которому родила двух дочерей. Помимо Эвер у супругов также есть четырехлетняя дочь Дашиэл Иден. Известно, что третий ребенок актрисы также будет девочкой.

Младшая дочь Миллы Дэшиел - будущая звезда

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 14-летнюю дочь-модель Моники Беллуччи Деву Кассель засняли на пляже целующейся с бойфрендом.



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