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Спорт

Бесконечность: в Катаре представили официальную эмблему ЧМ-2022 (фото, видео)

22:39 3 сентября 2019 51
Бесконечность: в Катаре представили официальную эмблему ЧМ-2022 (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Международная федерация футбола (ФИФА) представила на суд общественности официальную эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.

«Непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, а также символ бесконечности», — сообщила в пресс-релизе пресс-служба руководящего футбольного органа.

Отметим, что предстоящий мундиаль станет историческим, поскольку впервые в истории пройдет не летом — турнир, в котором примут участие 32 команды (обсуждалась возможность расширения финального турнира до 48 участников, но ФИФА отказалась от подобной идеи), состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по сообщениям СМИ, Катар купил у ФИФА право провести ЧМ-2022.

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