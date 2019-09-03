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Бесконечность: в Катаре представили официальную эмблему ЧМ-2022 (фото, видео)
Международная федерация футбола (ФИФА) представила на суд общественности официальную эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.
«Непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, а также символ бесконечности», — сообщила в пресс-релизе пресс-служба руководящего футбольного органа.
The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2019 г.
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Отметим, что предстоящий мундиаль станет историческим, поскольку впервые в истории пройдет не летом — турнир, в котором примут участие 32 команды (обсуждалась возможность расширения финального турнира до 48 участников, но ФИФА отказалась от подобной идеи), состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по сообщениям СМИ, Катар купил у ФИФА право провести ЧМ-2022.
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