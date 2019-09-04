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Поздравил поляков с началом захвата Польши: Трамп попал в скандал из-за своего странного заявления
Президент США Дональд Трамп нередко делает странные комментарии по поводу событий в иностранных государствах, и иногда создается впечатление, что он не особенно разбирается в том, что там происходит. Но сейчас он превзошел сам себя, пишет Укринформ со ссылкой на Washington Post.
Так, в воскресенье, 1 сентября, Трампа спросили о поездке в Польшу, которую он отменил из-за урагана Дориан. В ответ на вопрос, есть ли у него, что сказать жителям страны, которая отмечала годовщину начала Второй мировой войны, Трамп поздравил поляков.
«У меня есть отличное послание для Польши. И у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот приземлится, он представлял там меня. Я очень хочу туда съездить в ближайшее время. А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. У нас также есть много польских людей в нашей стране; это может быть восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей», — заявил президент США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 80 лет назад гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу. На встречу в годовщину этого печального события польское руководство приглашало президента США Дональда Трампа. Но вместо него на мероприятиях присутствовал вице-президент Майк Пенс. Именно с ним президент Украины Владимир Зеленский провел плодотворную встречу.
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