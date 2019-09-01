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Зеленский в Польше встретился с западными лидерами: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого официального визита в Польшу провел ряд встреч с иностранными коллегами —
Основной темой беседы с главой Литвы Гитанасом Науседой стала активизация сотрудничества в отрасли альтернативной энергетики, а также подготовка к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая намечена на 2020 год в Литве. Кроме того, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский пригласил представителей литовского бизнеса посетить инвестиционный форум в Мариуполь осенью 2019 года и поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
С президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне. Кроме того, президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.
Зеленский встретился с также с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, которого украинский президент поблагодарил за помощь в реабилитации ветеранов войны, получивших ранения на Донбассе. Также глава бельгийского правительства поддержал возобновление переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе в Нормандском формате.
Напомним, в первый день визита в Польшу 31 августа Зеленский пообещал, что Украина разблокирует выдачу разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны. Также была задекларирована «перезагрузка» рабочей группы по решению проблемных вопросов двустороннего сотрудничества на уровне президентов.
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