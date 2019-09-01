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Украина

Зеленский в Польше встретился с западными лидерами: что об этом известно

15:52 1 сентября 2019 210
Зеленский в Польше
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого официального визита в Польшу провел ряд встреч с иностранными коллегами — в т. ч. президентами Литвы, Грузии и премьер-министром Бельгии.

Основной темой беседы с главой Литвы Гитанасом Науседой стала активизация сотрудничества в отрасли альтернативной энергетики, а также подготовка к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая намечена на 2020 год в Литве. Кроме того, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский пригласил представителей литовского бизнеса посетить инвестиционный форум в Мариуполь осенью 2019 года и поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

С президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне. Кроме того, президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Зеленский встретился с также с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, которого украинский президент поблагодарил за помощь в реабилитации ветеранов войны, получивших ранения на Донбассе. Также глава бельгийского правительства поддержал возобновление переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе в Нормандском формате.

Напомним, в первый день визита в Польшу 31 августа Зеленский пообещал, что Украина разблокирует выдачу разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны. Также была задекларирована «перезагрузка» рабочей группы по решению проблемных вопросов двустороннего сотрудничества на уровне президентов.

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