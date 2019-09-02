- 00:06 «Сильный старт»: Трамп поздравил Зеленского
- 01.09 23:49 «Учительский бунт» под Харьковом: сотрудники школ заблокировали движение в День знаний
- 01.09 23:20 Смертельное ДТП в Кривом Роге: в результате столкновения автомобилей «Москвич» и Ford погибли три человека
- 01.09 22:32 «Кто пойдёт на Пушилина, напомните ему про зарплату»: бюджетников в ОРДО согнали на митинг, оставив без денег
- 01.09 22:04 Врачи боролись до последнего: украинский боец умер от полученных на Донбассе ранений
- 01.09 21:43 «Динамо» в супербитве в Запорожье упустило победу над «Зарей»: видеообзор матча
- 01.09 21:27 На Багамские острова обрушился ураган «Дориан»: опубликованы видео страшной стихии
- 01.09 20:58 В Одессе открыли отреставрированную колоннаду Воронцовского дворца
- 01.09 20:36 Продвинулись без единого выстрела: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе
- 01.09 19:58 На улицах пустота: в сети показали свежие фото оккупированного Донецка
- 01.09 19:28 Вайкуле поразила Пугачеву страстным танцем с Галкиным
- 01.09 19:09 В школах Одессы сокращают продолжительность уроков: что произошло
«Сильный старт»: Трамп поздравил Зеленского
Во время встречи в Польше вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
«Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа»,— привел Пенс слова Трампа во время встречи с Зеленским в Варшаве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В ходе встречи Пенс отметил, что США и далее будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым. В свою очередь, Зеленский попросил передать благодарность президенту Дональду Трампу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча президентов Украины и США планировалась на сентябрь — вместо Пенса в Польшу должен был приехать Трамп. Но визит американского лидера в Европу пришлось отложить из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Теперь, как предполагается, первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...