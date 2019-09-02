«Сильный старт»: Трамп поздравил Зеленского

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Во время встречи в Польше вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа»,— привел Пенс слова Трампа во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В ходе встречи Пенс отметил, что США и далее будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым. В свою очередь, Зеленский попросил передать благодарность президенту Дональду Трампу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча президентов Украины и США планировалась на сентябрь — вместо Пенса в Польшу должен был приехать Трамп. Но визит американского лидера в Европу пришлось отложить из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Теперь, как предполагается, первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

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