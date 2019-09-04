Происшествия

«Прерванный транзит»: на границе задержали организатора незаконных поставок продуктов в ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одну из организаторов схемы поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам жителей ОРДЛО, они не испытывают нехватки продуктов питания, хотя там они и стоят дороже. Но всех их угнетает полное бесправие и отсутствие свободы в «республиках».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter