Украина

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» украинским журналистам удалось пообщаться с жителями оккупированных Горловки, Енакиево и Снежного. Съемочную группу интересовало, как изменились доходы и настроения у жителей захваченных чужаками территорий, и стремятся ли они получить российский паспорт, пишет ТСН.

Отмечается, что в начале войны впечатления людей, от того, что произошло, были разными. Значительная часть поддерживала Украину, но не говорили это на камеру. Часть открыто поддерживали «ДНР» и «молодые республики».

За минувшие пять лет изменился сам пункт пропуска и люди на нем.

В очереди уже не хвастаются молодыми республиками. Одна из молодых девушек в очереди рассказала, что у нее есть только украинский паспорт. Паспорт РФ получать не собирается: «А зачем он. Я гражданка Украины. Зачем он нужен, если мы живем в Украине».

В сумках молодой девушки детские игрушки, бытовая химия. Она говорит, что купила все в Бахмуте и только на этом сэкономила где-то тысячу гривень. Но открыто критиковать боевиков здесь еще никто не решается: «Вы сами понимаете, что спрашиваете? Думаете, вам кто правду скажет на камеру?».

Отмечается, что продовольственная блокада, очевидно, не сработала. Продукты на оккупированной территории немного дороже, но их достаточно. Больших сумок с мясом и крупами на ту сторону уже не везут. Чего уж точно не хватает на оккупированных территориях, то это мощнейшего наркотика для любого человека — свободы. Не на камеру одна женщина признается: «У нас там вакуум и безнадега». По ее словам, Украине лучше и не из-за больших зарплат или более дешевых продуктов. «У вас свобода слова есть, а у нас жим-жим где-то срабатывает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированных районах Донбасса стало больше тех, кто считает территорию частью Украины. Кроме того, за два года увеличилась доля тех, кто хотел бы вернуть регион в состав Украины без всяких дополнительных условий. Таковы результаты опроса, который проводился по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

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